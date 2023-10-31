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Başkentte hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 551 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 551 kişinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Başkentte hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 551 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 20-27 Ekim tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan 22; 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 52; 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 477 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere teslim edilen 551 şüpheliden 309'unun hükümlü olarak arandığı öğrenildi.

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