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Çankaya’nın Maltepe semtinde bir binanın çatısından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
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Başkentte 7 katlı binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Başkentte 7 katlı binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu.

Yeniden başlayan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Bu arada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kızılay ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikametini tek yönlü trafiğe kapattı.

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