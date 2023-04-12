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Başkentte 7 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Ankara'da 7 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Başkentte 7 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Kentkoop Mahallesi 1860. Sokak'taki Barış Sinan Sitesi'ndeki apartmanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı daire ile bitişiğindeki dairenin duvarları yıkıldı, apartmanın önünde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

Yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

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