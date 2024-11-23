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Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.

Zafer Fatih Beyaz  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Ankara

İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.

Otoyolda bazı sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini bekledi.

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