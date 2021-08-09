Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi
Sağlık Bakanı Koca, başkent Ankara'nın Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında yer aldığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
ANKARA, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
"Ankara, Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında. Haritamızdaki yeni rengi mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.