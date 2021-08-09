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Gündem, Koronavirüs

Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi

Sağlık Bakanı Koca, başkent Ankara'nın Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında yer aldığını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 09.08.2021
Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara, Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında. Haritamızdaki yeni rengi mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."

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