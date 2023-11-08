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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Başakşehir'de, sanayi sitesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katındaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Selami Küçükoğlu  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

İkitelli'de, Aykosan Sanayi Sitesi Çarşı A Blok Sokak'taki 4 katlı iş merkezinin en üst katında ayakkabı yapımında kullanılan ham maddelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş merkezinin üst katını alevlerin sardığı yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken gittikçe büyüyen yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının sabah saatlerinde başlaması dolayısıyla yanan depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

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