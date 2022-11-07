Başakşehir'de kaza yapan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı
İstanbul Başakşehir'de önce kaldırıma, ardından reklam panosuna çarpan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.
İstanbul
Bahçeşehir 1. Kısım Fırat Caddesi'nde seyreden D-182 hat numaralı 34 TN 2715 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da reklam panosuna çarptı.
Kazada araç sürücüsü Murat A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.