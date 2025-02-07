Başakşehir'de kauçuk atölyesinde yangın çıktı
Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.