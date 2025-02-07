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Başakşehir'de kauçuk atölyesinde yangın çıktı

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mehmet Ali Derdiyok, Mikail Bıyıklı  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Başakşehir'de kauçuk atölyesinde yangın çıktı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

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