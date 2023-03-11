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Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İstanbul Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Zeynep Rakipoğlu, Ferhat Yasak  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İstanbul

Sultangazi-Arnavutköy yolunda seyreden 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen 34 KE 7909 plakalı hafif ticari araçla Başakşehir mevkisinde çarpıştı.

İETT otobüsü çarpmanın etkisiyle Sultangazi Habibler yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki H.T.K. ve Z.Y.K. ile hafif ticari araçtaki M.C.K. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

İETT otobüsü, olay yerinden çekici aracılığıyla kaldırıldı.






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