Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Arnavutköy'de derenin taşması sonucu ilkokulun bahçesi suyla doldu, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda iki istasyon kapatıldı.
İstanbul
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor
Öte Yandan, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Gül, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri sürüyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Etkilenen bölgelerimizde metrekareye 128 kg yağış düştü." dedi.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 5, 2023
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor https://t.co/jSHhIMyXEB pic.twitter.com/XSNsbYTVKj
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.
Boğazköy Meydanı'nda selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.
Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.
Yağış nedeniyle sürücüler mahsur kaldı
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.
İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.
Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.
Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi.
Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.
"Vaziyet bu, mahvolduk"
Arnavutköy'de Abdullah Gül Caddesi'nde aracıyla mahsur kalan Serkan Arslan, arkadaşının evini su bastığını belirtti. Arslan, "Vaziyet bu, mahvolduk. Arabanın motoruna su girdi. Arabanın motoru istop etti. Mahsur kaldık." dedi.
Ani su baskınında yolda kaldıklarını belirten Yunus Emre Bozdemir de "Vites, motor arızası verdi. Ne ileri ne geri. Şimdi çekici çağırdım. Arabayı alacağız bir şekilde sudan çıkarıp kuru bir yere bırakacağız. Biz de bırakıp gidemiyoruz. Mal canın yongası. Arnavutköy'e gideceğim. Aşağıdaki dereyi de kapattılar. Dereyi kapatınca olacak olan bu. Yağmur vardı ama bir anda yükseldi." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.