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Başak Cengiz'i doğum gününde ailesi ve yakınları mezarı başında andı

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'i doğum gününde, ailesi ve arkadaşları mezarı başında andı.

Harun Kutbe   | 18.12.2021
Başak Cengiz'i doğum gününde ailesi ve yakınları mezarı başında andı

Ankara

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, abisi Fatih Cengiz ve arkadaşları katıldı.

Başak Cengiz'in 29. doğum gününü unutmayan arkadaşları, mezarı çiçeklerle donattı.

Kızının mezarı başında gözyaşlarını tutamayan acılı anne Beyhan Cengiz, "İyi ki doğdun yavrum. İyi ki ben senin annenim." diye seslendi.

Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım günü İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 

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