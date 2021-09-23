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Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Selim Bostancı   | 23.09.2021
Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Bartın

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Bartın yönüne giden Efe Tur'a ait 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek 40 BD 498 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Akmanlar köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir ile otobüsteki yedek şoför Halit Uğur hayatını kaybetti, otobüs şoförü Nuri Ercan yaralandı.

Cenazeler incelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı otobüs şoförü tedavi altına alındı.

Otobüsün, son yolcularını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde indirdiği, otomobil sürücüsü Uğur Özdemir'in Bartın Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaptığı ve Bolu'da bir akrabasının cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Öte yandan gazeteyle firma ismini kapatmaya çalışan firma görevlilerini polis ekipleri uzaklaştırdı.

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