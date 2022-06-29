Dolar
16.64
Euro
17.52
Altın
1,826.68
ETH/USDT
1,118.50
BTC/USDT
20,141.00
BIST 100
2,458.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Bartın'da sağanak nedeniyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirliliğe neden oldu.

Selim Bostancı, Ömer Faruk Cebeci   | 29.06.2022
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Bartın

Kentte 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 27 Haziran'da ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki çöplerin iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.

Kıyı kesimlerinde denizin kahverengiye dönüşmesi ve sahildeki kirlilik dronla görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi
Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi'ne katıldı
Bartın'da evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular

Benzer haberler

Sakarya'da su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi

Sakarya'da su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi

Bartın'da evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular

Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor

Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor
Bakan Soylu: Sel afetinin yaşandığı 7 ilde 2 bin 19 kişi tahliye edildi

Bakan Soylu: Sel afetinin yaşandığı 7 ilde 2 bin 19 kişi tahliye edildi
Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu