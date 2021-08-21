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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunuyor.
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Bartın'da sel felaketinin yaşandığı bölgede hayat yavaş yavaş normale dönüyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Selim Bostancı   | 21.08.2021
Bartın'da sel felaketinin yaşandığı bölgede hayat yavaş yavaş normale dönüyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın


Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kara yolu ve dere yataklarındaki temizlik çalışmaları sürerken, Akörensöküler ve Zafer köylerinde tahrip olan yollar onarılarak asfaltlandı.

Zafer köyünde balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken, kahvehane, bakkal gibi bazı iş yerleri de faaliyetlerine başladı.

Selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi, su verilemeyen bazı köyler için de çalışmalar sürüyor.

Başta Türk Kızılay olmak üzere yardım kuruluşlarının, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunduğu bölgede vatandaşlar, evlerinin zemin katı ve bahçelerinde temizlik çalışması yapıyor.

Yine Kumluca-Abdipaşa kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Kumluca-2 köprüsünün yerine kurulacak panel köprü için çalışmalar sürerken, köprünün alt bölümünden servis yolu da açıldı.

Selden en çok etkilenen Zafer köyü ise drone ile havadan görüntülendi.

11 Ağustos'ta gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle Akörensöküler köyünde bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybetmesinin yanı sıra bölgedeki belde ve köylerde ev, köprü ve yollarda büyük çapta hasara meydana gelmişti.

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