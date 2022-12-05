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Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Sahildeki çöplerin toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Selim Bostancı   | 05.12.2022
Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Bartın

Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirliliğe neden oldu.

Kentte geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki çöplerin 20 kişilik belediye temizlik görevlisi ve iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki kirlilik dronla görüntülendi.

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