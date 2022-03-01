Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Bartın
İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Küçük Liman mevkisindeki bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.