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Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Selim Bostancı   | 01.03.2022
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

Bartın

İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Küçük Liman mevkisindeki bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

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