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Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatılırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

Selim Bostancı  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı Fotoğraf: Selim Bostancı - AA

Bartın

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde yağışın ardından oluşan köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

​​​​​​​Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine, ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Irmağımızda köpürme dışında zaman zaman siyahlık da oluyor. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." ifadelerini kullandı.

Irmağın köpürmesi dronla da görüntülendi.

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