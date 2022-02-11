Dolar
13.49
Euro
15.38
Altın
1,826.48
ETH/USDT
3,106.40
BTC/USDT
43,510.00
BIST 100
2,008.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Güngören’de boya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir sığınağı ortaya çıkararak, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ethem Emre Özcan   | 11.02.2022
Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

Tel Abyad

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Abyad ilçe merkezinde metruk bir binaya şüpheli kişilerin girdiğinin tespit edilmesi üzerine, SMO'ya bağlı Askeri Polis güçleri binada detaylı arama yaptı.

Sığınakta yapılan aramada YPG/PKK'nın kullandığı RPG-7 silah ve mühimmatları ile keskin nişancı tüfeği ve telsizler ele geçirildi.

Rasulayn'da da YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırmak için sivillere yönelik saldırı girişimi engellendi. Rasulayn merkezinde SMO'ya bağlı Hamza Tümeni unsurlarınca tespit edilen, YPG/PKK'ya ait bir EYP gerekli tedbirler alınarak imha edildi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri Ekim 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un uzun süreli kalp hastalıklarına yol açabileceği tespit edildi
Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı
Birçok ülke azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı sayesinde Kovid-19 tedbirlerini kaldırıyor
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hong Kong Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor

Benzer haberler

Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

Barış Pınarı'nı hedef alma hazırlığındaki teröristlerin sığınakları ortaya çıkartıldı

Suriye Milli Ordusu, Esed rejiminin uyuşturucu trafiğine darbe vurdu

Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor

Uluslararası tıbbi desteğin kesildiği İdlib'de çocuklar tedavi edilemiyor

Uluslararası tıbbi desteğin kesildiği İdlib'de çocuklar tedavi edilemiyor
İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü

İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü
BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var