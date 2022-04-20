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Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mehmet Tosun   | 20.04.2022
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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