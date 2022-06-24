Dolar
17.37
Euro
18.32
Altın
1,826.75
ETH/USDT
1,155.50
BTC/USDT
20,916.00
BIST 100
2,534.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek
logo
Gündem

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 24.06.2022
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İstanbul'da 16 bin litre sahte alkol ele geçirildi
FETÖ'nün 'para kasası' Naksan Holding şirketlerinin müsadere kararı onandı
Bakan Çavuşoğlu: Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

Benzer haberler

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi