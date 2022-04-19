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Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile “Ukrayna’da Barış” temasına dikkat çekmek için özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Shakhtar Donetsk kalecisi ve takım kaptanı Andriy Pyatov açıklamalarda bulunuyor.
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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 19.04.2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

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