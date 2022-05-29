Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Zz8j3jvZBY