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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Özcan Yıldırım   | 29.05.2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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