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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 23.11.2021
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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