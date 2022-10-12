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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 12.10.2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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