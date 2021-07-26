Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V8fbbi1p11