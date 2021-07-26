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Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Selma Kasap   | 26.07.2021
Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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