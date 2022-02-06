Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesiyle Twitter'dan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g5wHP5KJOP
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