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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 26.07.2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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