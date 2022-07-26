Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB pic.twitter.com/cx10ZCepQs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2022