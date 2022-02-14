Dolar
13.56
Euro
15.35
Altın
1,855.63
ETH/USDT
2,874.20
BTC/USDT
42,179.00
BIST 100
1,996.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in karar duruşması öncesi ailenin avukatı Rezan Epözdemir adliye binası önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 14.02.2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir

MSB: Yılbaşından itibaren yapılan 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Yılbaşından itibaren yapılan 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi

Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi