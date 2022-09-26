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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 26.09.2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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