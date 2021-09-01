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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsmet Karakaş   | 01.09.2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Paylaşımda, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.


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