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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 31.08.2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

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