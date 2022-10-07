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Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 07.10.2022
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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