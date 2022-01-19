Dolar
13.61
Euro
15.42
Altın
1,813.39
ETH/USDT
3,060.90
BTC/USDT
41,243.00
BIST 100
1,969.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında kayan tırlar nedeniyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamaması nedeniyle Gaziantep'in Nizip ilçesi bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
logo
Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 19.01.2022
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
Bakan Koca: Hatırlatma dozu aşılarının Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi