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Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 18.12.2021
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."


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