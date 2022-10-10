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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 10.10.2022
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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