Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/EA60CyLJv1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2022