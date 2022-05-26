Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.