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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 24.10.2021
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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