Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.