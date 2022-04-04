Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.