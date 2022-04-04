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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ayşe Şensoy Boztepe   | 04.04.2022
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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