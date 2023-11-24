Dolar
28.88
Euro
31.53
Altın
1,996.23
ETH/USDT
2,108.00
BTC/USDT
37,682.00
BIST 100
7,887.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze) İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara ele geçirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet