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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 08.06.2022
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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