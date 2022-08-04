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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hande İlbeyi Canca   | 04.08.2022
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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