Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/gF5YHr3tGW