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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.12.2021
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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