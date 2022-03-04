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Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası

Murat Kaya   | 04.03.2022
Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası

İstanbul

Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

Davada yargılanan bazı sanıklara kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

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