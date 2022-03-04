Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası
İstanbul
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
Davada yargılanan bazı sanıklara kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
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