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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Balkan köyleri sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle beyaza büründü.

Gökhan Zobar, Özgün Tiran, Mesut Karaduman, Ömür Çolak   | 08.02.2022
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor

Edirne

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Balkan köyleri sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle beyaza büründü.

Trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de kar yağışının herhangi bir aksaklığa neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı mevkisinde sürücüler buzlanma ve tipi nedeniyle zorlandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereköy'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nun Malkara kesiminde Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Şarköy ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Uçmakdere Mahallesi ile Gazi Köy de yağış nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Tekirdağ kent merkezinde ise sağanak zaman zaman etkili oluyor.

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