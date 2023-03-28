Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü
Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Edirne
Soğuk ve yağışlı hava sistemi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşürdü.
Sağanağın da etkili olduğu bölgede yağışlar zaman zaman şiddetli olarak görülüyor.
Bölge geneli düşen sıcaklıklar nedeniyle zirai don uyarısı da yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.