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Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Salih Baran  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Soğuk ve yağışlı hava sistemi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşürdü.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede yağışlar zaman zaman şiddetli olarak görülüyor.

Bölge geneli düşen sıcaklıklar nedeniyle zirai don uyarısı da yapıldı.

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