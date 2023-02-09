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Balkan coğrafyasından sanatçılar, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Balkan coğrafyasından birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için destek çağrısında bulundu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 09.02.2023
Balkan coğrafyasından sanatçılar, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

İstanbul

10 ili etkileyen depremin dolayısıyla ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye baş sağlığı dileyerek, yardım çağrısı yaptı.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan Boşnak şarkıcı Dino Merlin, afet bölgelerindeki enkazın yer aldığı bir kolaj görseliyle, "Bunun gibi felaketler yüreğimin acısı. Hatırımdasınız güzel insanlar." ifadelerine yer verdi.

Sırp şarkıcı Milica Todorovic, Suriye ve Türkiye'deki afet bölgelerinden fotoğraf paylaşımı yaparak, "Allah bu insanlara yardım etsin." ifadesini kullandı.

Arnavut şarkıcı Alban Skenderaj, sosyal medya hesabında, "Kalbimiz Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden etkilenen tüm insanlarla. Allah ölenlere rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin." paylaşımında bulundu.

Sırp müzisyen Tea Tairovic de Instagram'dan İstanbul'da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı konserini iptal ettiğini belirterek, "Pray For Turkey" ve "Pray For Syria" paylaşımlarıyla, "Güçlü kal Türkiye, seni seviyoruz." yazdı.

Makedon opera sanatçısı Javorka Vitanova ise "Kalbim tüm Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte." açıklamasını yaptı.

Kosovalı şarkıcı Tayna, Bosna Hersekli şarkıcı Emina Jahovic, Yunan şarkıcı Stan Antipariotis, Güney Kıbrıslı şarkıcı Eleftheria Eleftheriu da Türkiye'ye destek veren ünlü isimler arasında yer aldı.

Instagram hesabından Türk bayrağı fotoğrafını paylaşan Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da Türkçe "Türkiye'deki depremin korkunç sahnelerini izlerken yüreğim parçalanıyor. Sırp halkı bu zor günlerde Türk halkının yanındadır ve sizler için dua ediyoruz." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

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