Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda yangın çıktı.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde dün, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanın da zarar gördüğü öğrenildi.

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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle, karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Bolu

Merkez ilçeye bağlı Ağaççılar köyü mevkisinde yerleşim alanına yakın ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.06'da orman yangını çıktığı ihbarı üzerine ekiplerce derhal müdahale başlatıldığı belirtildi.

Yangına Bolu AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği, Bolu İtfaiyesi ile İl Jandarma Komutanlığından toplam 89 personel ve 17 araçla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Yangının çevresi ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınarak güvenlik tedbirleri alınmış olup, çevrede ve yerleşim alanlarında risk teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.