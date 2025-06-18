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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Miraç Kaya  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye, 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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