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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Mustafa Bikeç  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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